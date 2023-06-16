شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يراجع السير الذاتية للمدربين الأجانب قبل نهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعكف مجلس إدارة النادي المصري على مراجعة السير الذاتية لعدد كبير من المدربين الأجانب وذلك خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري، لاختيار المدرب القادر على تحقيق أهداف النادي في الفترة المقبلة، خلفا للجهاز الفني المؤقت بقيادة ميمي عبد الرازق.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب المصري بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن، ونجح عبد الرازق في قيادة المصري إلى التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر، ويحتل الفريق البورسعيدي تحت قيادته المركز الثامن في جدول الدوري.

واكتملت صفوف النادي المصري بشكل كامل قبل اللقاء المرتقب أمام فيوتشر بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد غلق مستشفى المصابين واستعادة خدمات أسامة الجزار، الذي غاب عن مباراة المصري الماضية أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

ويواصل النادي المصري استعداداته داخل معسكره ببورسعيد لمواجهة فيوتشر بنص نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.