شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول السويسرى شميد لقيادة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك وصول المدرب السويسرى فريتز شميد لقيادة قطاع الناشئين،في الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الأمور والرتوش النهائية، فضلاً عن فتح الحديث معه عن تصور كامل لملاعب النادى التي تقام عليها مباريات الشباب من الفئات العمرية المختلفة.

وأبلغ المدرب السويسرى مسئولو نادى الزمالك بوصوله إلى مصر يوم 20 يونيو الجاري، حيث يعكف مسئولو النادى الأبيض في الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80 % من أبناء النادى الأبيض.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد، لتقوية المنافسة في هذا المركز،مع محمد صبحى وزميله محمد عواد، حيث وعرضت لجنة الكرة فكرة التعاقد مع حارس مرمى على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض الذى رحب بالفكرة.

وانتهى أوسوريو من إعداد التقرير الفني الخاص باللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بالنادى الأبيض رغم منحهم الفرصة كاملة في المباريات إلا أنهم خيبوا آمال المدير الفني.َ

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.