شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة شرف الأهلى فى السوبر الأفريقى قبل صدام اتحاد العاصمة.. 8 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادى الأهلى، حصد المارد الأحمر لقب جديد الفترة المقبلة، عند ملاقاة فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بطل الكونفدرالية فى مباراة السوبر الأفريقى المحدد لها من 11 لـ13 أغسطس المقبل بعد تتويج المارد الأحمر بطلا لدورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى. ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية تتويجا ببطولة السوبر برصيد 8 ألقاب وهو ما يرصده ”الخليج 365” فى السطور التالية:- 2002.. الأهلى 4/ 1 كايزر تشيفز 2006.. الأهلى 0 /0 الجيش الملكى "الفوز بركلات الترجيح" 2007.. الأهلى 0/0 النجم الساحلى "الفوز بركلات الترجيح" 2009.. الأهلى 2/ 1 الصفاقسى 2013.. الأهلى 2/ 1 ليوباردز الكونغولى 2014.. الأهلى 3 /2 الصفاقسى 2020.. الأهلى 2/ 0 نهضة بركان 2021.. الأهلى 0/ 0 الرجاء "الفوز بركلات الترجيح"

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