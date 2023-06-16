المقاولون العرب يهنئ الجونة بصعوده للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الجونة بعد صعوده للدوري الممتاز.

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لنادي الجونة والأندية الصاعدة للدوري الممتاز، موجها التهنئة لمجلس إدارة الجونة والجهاز الفني واللاعبين.

وصعد نادي الجونة للدوري الممتاز رسميا عن مجموعة الصعيد اليوم الخميس، بالاضافة لصعود نادي زد عن مجموعة القاهرة، وبلدية المحلة عن مجموعة بحري.



المقاولون العرب يحتفل بمحرم وطارق سليمان لحصولهم على الرخصة A

احتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب على تنظيم احتفالية خاصة للثنائي طلعت محرم مدرب الفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد حصولهما على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واحتفل الجهاز الفني بمحرم وسليمان على هامش تدريب الفريق الذي تم استئنافه اليوم بعد الحصول على راحة وذلك إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في منافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم 22 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب المقاولون العرب في الدوري



ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك، جمعهم الذئاب من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 16 لقاء ، وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات.



