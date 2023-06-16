مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024 اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات في التصفيات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، على رأسها فرنسا ضد جبل طارق، وإنجلترا ضد مالطة.





تصفيات يورو 2024



يلتقي منتخب فرنسا ضد جبل طارق على ستاد فيكتوريا في التاسعة إلا ربعًا في الجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع مالطة على ناشيونال ستاديوم في نفس التوقيت.

فيما يواجه منتخب فنلندا نظيره سلوفينيا في السادسة، بينما الدنمارك تلتقي إيرلندا الشمالية في التاسعة إلا ربعًا، وفي نفس التوقيت تنطلق مباريات سان مارينو ضد كازاخستان، وكوسوفو ضد رومانيا، أندورا ضد سويسرا، وويلز ضد أرمينيا، واليونان ضد إيرلندا، ومقدونيا ضد أوكرانيا، وتركيا ضد لاتفيا.

وتنقل المباريات بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخوض المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب جبل طارق في المباراة التي ستقام على ملعب ألغارفي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق 3 نثاط عن كلا من منتخب اليونان وهولندا ، فيما يتذيل منتخب جبل طارق جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء أحداث مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره جبل طارق في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي

ضمت قائمة الديوك والتي أعلن عنها ديدية ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا خلال معسكر يونيو كلا من :

في حراسة المرمى: ألفونس أريولا ومايك مينان وبريس سامبا.

في خط الدفاع: أكسل ديساسي وويسلي فوفانا وثيو هيرنانديز وإبراهيما كوناتي وجول كوندي وفيرلاند ميندي وبنجامين بافارد ودايوت أوبيكانو.

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ويوسف فوفانا وأدريان رابيو وأنطوان جريزمان.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان وعثمان ديمبيلي وأوليفييه جيرو وماركوس تورام وراندال كولو مواني وكيليان مبابي وكريستوفر نكونكو.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من منتخبات اليونان، هولندا، إيرلندا، و منتخب جبل طارق.