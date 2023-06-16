اليابانية مانا إيوابوتشي ترحل عن آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رحيل اليابانية مانا إيوابوتشي لاعبة خط وسط الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي وذلك بعد انتهاء عقدها مع المدفعجية.

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ونشر الحساب الرسمي لفريق السيدات بنادي آرسنال عبر موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر “ صورة اللاعبة اليابانية مانا إيوابوتشي معلقاً : “ بالتوفيق في رحلتك القادمة ”.

وكانت اليابانية مانا إيوابوتشي أنضمت إلى صفوف آرسنال موسم 2021 قادمة من صفوف استون فيلا الإنجليزي .

بدأت إيوابوتشي مسيرتها مع نادي نيبون بيليزا الياباني، ثم خاضت تجربة أحترافية مع هوفنهايم وبايرن ميونيخ وكوبي ليونيسا، أستون فيلا قلبل الإنضمام إلى صفوف آرسنال .

وعلى جانب أخر لعبت إيوابوتشي 74 مباراة دولية مع منتخب اليابان، سجلت خلالها 31 هدفاً، وكانت أول مباراة دولية لها وهي تبلغ من العمر 16 عاماً.

سيدات تشيلسي يطلاً للدوري الإنجليزي

وتوج الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي تشيلسي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي والمرة السادسة في تاريخ النادي ، وذلك بعدما نجحت لاعبات الفريق في تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيرتهن في ريدينج بنتيجة 3-0 في المباراة الأخيرة من منافسات الدوري.

فيما أحتلت سيدات مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم ، يليهن في الترتيب مانشستر سيتي وآرسنال .

في سياق متصل دخلت إدارة ناديأرسنال في منافسة مع نظيرتها في ريال مدريد للظفر بخدمات نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي أرسنال إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم المقبل، وفي ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أرسنال دخل في منافسة قوية مع ريال مدريد من أجل ضم كاي هافيرتز من تشيلسي.

وأضافت أن أرسنال بدأ في التركيز على صفقة كاي هافيرتز بعد حسم صفقة ديكلان رايس بعد انسحاب بايرن ميونخ.

وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن أرسنال سيدخل في مفاوضات رسمية مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز خلال الأيام المقبلة.

وأضح المصدر ذاته أن أرسنال يضع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني كسعر متوقع للصفقة لكن يرغب تشيلسي في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني.