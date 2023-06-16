شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي البطولة العربية لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم إسناد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة الصالات إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد حسن. وتختتم البطولة اليوم الجمعة بمدينة جدة السعوديّة بين المنتخبين المغربي والكويتي. ويعاون المصري محمد حسن الحكم الثاني طارق سامي (مصر)، الحكم الثالث هاوكار سالار أحمد (العراق)، الحكم الرابع سعد آل حيان (السعودية)، الميقاتي عبد الرحمن الدوسري (البحرين)، مراقب الحكام عبد الله الشحي (الإمارات). وودع منتخب مصر البطولة من ربع النهائي أمام الكويت بعد الخسارة بنتيجة 6 /2.

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