شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، الأحد المقبل، باستاد القاهرة، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة.

وتتجه النية لدى فيتوريا المدير الفني على الدفع بمحمد صبحي أساسيا فى الشوط الأول، مع إمكانية الدفع بمحمد أبو جبل فى الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدى فتحي، ومحمد عبد المنعم.