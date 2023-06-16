شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السوبر الأفريقي بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لدخول تحدٍ قارى جديدٍ عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائرى، بطل الكونفدرالية، فى مباراة السوبر الأفريقى بعد تتويج المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.

ويرصد ”الخليج 365”، فى التقرير التالي، كل ما تريد الجماهير الحمراء معرفته عن قمة السوبر الأفريقي بين الأهلي وبطل الجزائر..





كيف تأهل الأهلى واتحاد العاصمة للسوبر الأفريقي؟تأهل الأهلي للسوبر الأفريقي بعدما حصد لقب دورى أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي، بينما تأهل اتحاد العاصمة بعد تحقيق لقب الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.





متى تقام مباراة السوبر الأفريقي؟مباراة السوبر الأفريقى تحدد إقامتها خلال الفترة من 11 لـ13 أغسطس المقبل، ولم يتم تحديد الموعد النهائي للقاء.





أين تقام مباراة السوبر الأفريقي؟تنص لائحة الاتحاد الأفريقي على إقامة مباراة السوبر على ملعب الفريق الفائز بلقب دورى أبطال أفريقيا، ما يعني إقامة المباراة باستاد القاهرة الدولى، ولكن شهدت السنوات الماضية إقامة السوبر فى دولة محايدة بعد الاتفاق مع الكاف، لكن حتى الآن لم يعلن الكاف عن إقامة السوبر فى أى دولة محايدة، ما يعني إقامته بالقاهرة حتى الآن.





ما هي جوائز السوبر الأفريقي؟لم يعلن الكاف عن جوائز السوبر الأفريقي موسم 2023 حتى الآن، ولكن ذكرت تقارير صحفية أن الفائز باللقب سيحصل على 250 ألف دولار، بينما الفريق الثانى يحصل على 100 ألف دولار، ولكننا ننتظر تأكيدات رسمية من الكاف.