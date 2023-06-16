دجيكو يفضل فنربخشة على عرض الهلال الضخم

ياسر رشاد - القاهرة - يفضل البوسني إيدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان السابق، الاستمرار في القارة العجوز وسط العروض المميزة التي تلقاها من أحد فرق الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى دجيكو عرضا مغرية من أحد أندية الدوري السعودي تحديدا من نادي الهلال، لكن اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا، ويملك عرضا من نادي تركي.

ودخل نادي فنربخشة التركي في مفاوضات متقدمة مع دجيكو من أجل ضم اللاعب البوسني وتعزيز صفوفه في خط الهجوم.

ويملك اللاعب البونسي دجيكو عقدا مع إنتر ميلان ينتهي في نهاية الموسم الجاري، ويرحل بشكل مجاني عن صفوف الفريق الإيطالي.

أشارت التقارير الصحفية، أن مفاوضات فنربخشة ودجيكو في الوقت الحالي، تسير بشكل جيد، ويعتبر هدفًا رئيسيا للفريق التركي، وأنهى النادي التفاصيل المهمة بنجاح.

كما أن نادي فنربخشة يقترب بشكل كبير من تعيين فينتشنزو مونتيلا كمدير فني للفريق الأول.

ولعب النجم البوسني دجيكو 52 لقاء بقميص إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 14 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.



موهبة إيطالية على أعتاب الانتقال إلى إنتر ميلان

يفضل اللاعب دافيد فراتسي نجم فريق ساسولو ومنتخب إيطاليا، الاستمرار في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وسط عروض البريميرليج التي وصلت له.

أوضح فراتسي في تصريحاته عقب الخسارة مع منتخب إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي الأمم الأوروبية، أنه لا يشعر أنه مستعد للسفر خارج إيطاليا، مؤكدًا تفضيله البقاء هنا، وأنه أخبر المسؤولين في النادي الإيطالي بذلك الأمر، مضيفا :" هذه هي أمنيتي".

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب الشاب فراتسي، وافق على الرحيل إلى صفوف نادي إنتر ميلان في بداية الموسم المقبل.

وتابعت التقارير، أن فراتسي على رادار العديد من الأندية الإيطالية على رأسها يوفنتوس وروما، وإنتر ميلان لكنه قرر اختيار الإنتر.

وأضافت، أن نادي إنتر ميلان يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع ساسولو، ومن المتوقع أن ينتقل لصفوف النيراتزوري على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.

ويفكر مسؤولو إنتر ميلان بإدخال لاعبهم الشاب صامويل مولاتيري ضمن الصفقة ، من أجل إقناع مسؤولي نادي ساسولو وتسريع عملية إتمام الصفقة.

