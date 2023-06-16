الأهلي ضد حرس الحدود..موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الأهلي للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لمباريات الدوري وكأس مصر، بعدما أعطى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، راحة سلبية للاعبين لمدة 7 أيام ذلك بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.



وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الذي رافق البعثة، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد تشريفهم للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

ويلتقي الأهلى لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل، الموافق 22 يونيو الجارى على استاد الكلية الحربية، فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



وبات الأهلي قريبا للغاية من حصد لقب الدوري المصري، ويحتاج الوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم الدوري دون النظر لمنافسيه حيث أن أقرب منافسيه بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.



ويعتلي فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي مؤقتا ويملك 64 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، فيما يقع الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 لقاء فقط، مع 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

مباراة الأهلي وحرس الحدود، ستكون يوم الخميس المقبل، فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت المغرب العربي.

تطورات مفاوضات الوكرة القطري لضم حمدى فتحى

يقترب نادي الوكرة القطري من التعاقد مع اللاعب الدولي حمدى فتحى نجم وسط الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل الوكرة في مفاوضات قوية مع الأهلي من أجل إتمام الصفقة، ووصل وفد من النادي القطري إلى القاهرة، من أجل إتمام المفاوضات مع المارد الأحمر.

أشار الإعلامي أحمد شوبير:" قمنا بالتواصل مع ماركيز لوبير مدرب الوكرة عن التوقيع مع حمدي فتحي، ليرد أنه لا يمكننه التأكيد حول الأمر، إذا كان التعاقد مع حمدى فتحى قد تم أو لا، مضيفا:" أنه لم يتم تأكيد أي شئ".





