مانشستر يونايتد يعلن رحيل 7 لاعبين في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة الراحلين وموقف عدد من اللاعبين داخل الفريق وذلك بالبقاء او الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بيان مانشستر يونايتد عن موقف لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي

وجاء بيان مانشستر يونايتد كالتالي: " فيما يتعلق بقسم حراس المرمى، تظل المناقشات مفتوحة مع ديفيد دي خيا بشأن عقد جديد محتمل، في حين تم تجديد عقد توم هيتون وناثان بيشوب ".

وأضاف البيان: " وأضاف: "تم تمديد عقد المدافعين ريس بينيت وإيثان ليرد، بينما من المتوقع أن يظل مدرب لاعب تحت 21 عامًا توم هادلستون في منصبه بعد المناقشات حول عقد جديد، كما تم عرض صفقة على المهاجم الشاب ماتيو ميخيا".

وتابع بيان مانشستر يونايتد: "كما أُعلن الشهر الماضي، رحل قلب الدفاع فيل جونز بعد 12 عامًا و229 مباراة مع يونايتد، كما يغادر زميله المدافع أكسل توانزيبي بعد 37 مباراة مع الفريق الأول، بعد أن قاد الشياطين في كل المستويات منذ انضمامه إلى الأكاديمية وهو في الثامنة من عمره".

وواصل: "يبحث إيثان جالبريث وديشون برنارد عن فرص جديدة في أماكن أخرى بعد فترات الإعارة في سالفورد سيتي وبورتسموث، على التوالي، لعب كلاهما مع الفريق الأول لأول مرة مع يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي 2019 ضد أستانا في كازاخستان".

واختتم البيان: "سيغادر إريك هانبري وتشارلي ويلينز وماني نوركيت الأكاديمية بعد انتهاء فترتهم الحالية، الأكاديمية فخورة بجميع اللاعبين الشباب المغادرين وإنجازاتهم أثناء وجودهم في النادي".

وكان النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أعلن في نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو أن عائلة غلايزر، التي استحوذت على النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وكان المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وأشار تقرير إلى أنه إذا مُنحت حصرية التفاوض للشيخ جاسم، فإنها ستُنهي عرض راتكليف طالما استمرت فترة الحصرية.

ولكن مصدر قريب من الملف قال لوكالة "فرانس برس"، إنه لا شيء جديد رسميًا من جانب الشيخ جاسم ولا جدول زمنيًا للخطوات التالية.