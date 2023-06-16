سباق برازيلي لضم نجم الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن وجود 3 عروض برازيلية للتعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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وذكرت صحيفة "caracol" البرازيلية عن رغبة كلا من نادي كورينثيانز، إنترناسيونال وفاسكو دا جاما في الحصول على خدمات جوستافو كويلارخلال المريكاتو الصيفي الجاري

وينتهي عقد كويلار مع الزعيم في صيف 2024، وكان أنضم له في أغسطس 2019 قادماً من صفوف فلامنجو البرازيلي .

ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2022-2023 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة جمعهم الفريق الأزرق من الفوز في 17 مباراة ، والتعادل في 8 وتلقي الزعيم 5 هزائم منذ إنطلاق المسابقة.

وكان الفريق الكروي بنادي الهلال خسر لقب بطولة دوري أبطال اسيا بعدما تلقي هزيمة من فريق أورواوا ريد دايمونز الياباني في ال

على جانب أخر تستعد إدارة نادي الهلال لتجهيز مفاجاة خاصة لجماهير الزعيم بالصفقة المنتظره والتي يقترب الازرق من التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 لدعم صفوفه.

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي اللاعب الكرواتي ايفان بيريسيتش نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن قائمتها، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ينتهي عقد بيريسيتش مع توتنهام في 30 يونيو لعام 2024، و يسعى الهلال للتعاقد مع صاحب الـ 35 عام لتعويض عدم اتمام صفقة ليونيل ميسي.

خسر الهلال بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، ويحتاج لإبرام المزيد من الصفقات لدعم صفوف الفريق ولتحقيق جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقع الاختيار على النجم ايفان بيريسيتش الذي قاد منتخب بلاده “كرواتيا” للتأهل لنهائي بطولة دوري الأمم الاوروبية ليخوض لقاء مصيري أمام منتخب إسبانيا يوم الاحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.

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