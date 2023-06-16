موعد مباراة مصر وجنوب السودان.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان وديا، فى الثامنة مساء الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الطرفين فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان :

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وجنوب السودان الودية ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.