كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي المقبلة بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر مع نظيره حرس الحدود في المباراة المؤجلة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الاحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلقى أى هزيمة حتى الان.

كشف مروان عطية لاعب الأهلي سر تتفضيله الانضمام إلى القلعة الحمراء ورفض الانتقال إلى الزمالك.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي في ميركاتو الشتاء بعد صراع كبير من الزمالك لضم لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية "أنا أهلاوي منذ صغري، جاء لي أكثر من عرض ومنهم الزمالك، وكان لا يوجد عرض من الأهلي، وعندما أتى عرض النادي الأهلي لم افكر لحظة ووافقت على الفور".

وأضاف لاعب الأهلي "من الصعب اللعب في الأهلي، تلعب كل أسبوع على بطولة وكل بطولة يجب أن تحققها، الأهلي أسمه نادي البطولات، تمتلك ادارة رائعة وكذلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير غفيرة".

وأتم "قبل اللعب في الأهلي كنت أعلم صعوبة الاندماج والنجاح وسط مجموعة تمتلك خبرات كبيرة".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي ..

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.

وجاء الأهلى في الترتيب الخامس بين تصنيف الأندية العالمية بواقع 237 نقطة، متفوقًا على نادى مانشستر يونايتد الذي حل في المركز السابع برصيد 230 نقطة.

وجاء فريق ريال مدريد في صدارة قائمة التصنيف برصيد 313 نقطة، بينما حل فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا وصيفًا برصيد 279 نقطة.

بينما جاء نادى فلامنجو البرازيلي عند الثالث برصيد 278 نقطة في الوقت الذي حل فيه نادى بنفيكا البرتغالي رابعًا بواقع 257 نقطة، وانتر ميلان الإيطالي خامسًا.

وتمكن الأهلي الأحد الماضي من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، على حساب الوداد المغربي عقب الفوز في القاهرة بثنائية لهدف، والتعادل بالدار البيضاء في المغرب بنتيجة هدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة