مانشستر سيتي وأرسنال.. موعد مباراة الدرع الخيرية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - مانشستر سيتي وأرسنال.. يواجه فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي نظيره أرسنال، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بملعب ويمبلي على كأس الدرع الخيرية.

اقرأ أيضًا..

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية:

يشارك مانشستر سيتي في المباراة بصفته متوجًا بلقب البريميرليج والكأس، فيما يلعب أرسنال اللقاء بصفة وصيف الدوري في المباراة التى تجمع الفريقين يوم السادس من أغسطس المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف، كما أعلن عنها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

واستطاع فريق مانشستر سيتي، تحت القيادة الفنية لبيب جوارديولا، تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) خلال الموسم المنقضي 2022 – 2023.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال أغسطس المقبل على كأس الدرع الخيرية على شبكة قنوات بى إن سبورت.



وتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، بعد خسارة منافسه الأقرب آرسنال أمس أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف، ليحصد الفريق السماوي اللقب بشكل رسمي.



واحتفى حساب الدوري الإنجليزي الممتاز، بتتويج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج للموسم الحالي، بعدما وصل إلى اللقب التاسع في تاريخه، والثالث على التوالي.



وتساوى مانشستر سيتي في عدد المرات التي توج بها بلقب الدوري الإنجليزي مع إيفرتون.

توج مانشستر سيتي بقلب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على جاره اليونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

ومنح الإسباني جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والمتوج أخيرًا بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا)، التبرع بمكافآة دوري الأبطال لعمال النادي.

وجلب جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا لفريق مانشستر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

