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ختام بطولة الدوري العام للكروكية للدورة السداسية المجمعة اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ملاعب الاتحاد المصري للكروكية مباريات نارية في نهائيات بطولة الدورى العام للكروكية ( الدورة السداسية المجمعة) والتي تستكمل اليوم الجمعة على ملاعب الاتحاد داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة. 

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سيناريو تتويج بطل دوري الكروكية 

وتلتقي أندية الصيد ضد الزهور والجزيرة أمام الزمالك فيما يصطدم فريق سبورتنج أمام هليوبليس الشروق. 

 

وفي حالة فوز نادي الصيد يتوج بطلا للدوري العام دون النظر لنتائج باقي المباريات وفي حال خسارة نادي الصيد من نادي الزهور يتوج الفائز من مباراة نادي الجزيرة و نادى الزمالك بطلا للدوري العام. 

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وقال الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أنه عقب نهاية المباريات سيتم تسليم درع بطولة الدوري العام للفريق الفائز و توزيع الميداليات على الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب العام لموسم 2022-2023.

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وقدم الدكتور رسلان الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للكروكية والذي ساهم بشكل كبير في انتشار ملحوظ للعبة في مختلف الأندية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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