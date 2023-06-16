محدش شافه.. مرتضى منصور: أنتم فاكرين إن عبد المنعم اللي جاب جون الأهلي في الوداد؟!

الشارقة - اميمة ياسر - علق مرتضى منصور، رئي نادي الزمالك على هدف محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، في مرمى الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي توج بها المارد الأحمر .

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي الخميس:" محدش شاف هدف محمد عبدالمنعم في الوداد من أول مرة واتفاجئنا الناس بتهيص، متساءلًا: "هو أنتم فاكرين إن محمد عبد المنعم اللى جاب جون الأهلي في الوداد احنا كنا قاعدين ما شفناش حاجة واتفاجئنا الناس بتهيص".

وتابع مرتضى منصور: علينا أن نحترم كيان النادي الأهلي وعدم التطرق لصفحات الجماهير الحمراء ضد نادي الزمالك.