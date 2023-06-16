شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي فى فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته بعد 48 ساعة استعداداً للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها ارتباطات مهمة محلياً بعد التتويج باللقب الأفريقي، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بما يفعله الفريق حالياً قبل عودة التدريبات.

س: ماذا يفعل فريق الأهلي خلال فترة توقف الدوري الحالية؟

ج:حصل فريق الأهلي على راحة منذ العودة للقاهرة الاثنين الماضي قادماً من المغرب عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد مساء الأحد الماضي، ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد، الأحد.

س: وماذا ينتظر الأهلي بعد فترة توقف الدوري؟

ج: الأهلي أمامه اختبارات محلية، حيث سيلعب يوم 22 يونيو الجاري مع حرس الحدود فى الدوري، وفى 25 يونيو الجارى مع منتخب السويس بكأس مصر.

س: ماذا عن لاعبى الأهلي المتواجدين فى منتخبات بلادهم؟

ج: بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا تواجد 9 لاعبين من الفريق مع المنتخب الوطني الأول، هم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا، وأحمد عبد القادر، وفاز المنتخب الوطني على غينيا الأربعاء، فى المغرب بهدفين مقابل هدف ليتأهل الفراعنة رسمياً إلى أمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

فيما يتواجد ثلاثة لاعبين مع الأهلي في المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، هم: الحارس حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو، في المغرب.

كما يتواجد المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة الكونغو، ويتواجد أيضاً التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده وانضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده أيضاً لمواجهة المغرب وديا يوم السبت المقبل ضمن استعدادات منتخب جنوب أفريقيا لأمم أفريقيا المقبلة.

وبذلك يكون الأهلي لديه 15 لاعباً مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية الحالية بواقع 9 مع المنتخب الوطني الأول و3 مع المنتخب الأولمبي وثلاثي أجنبي مع منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا.

س: ما هي خطة الأهلي بعد عودة التدريبات؟ج: سيخوض الفريق تدريبات يومية باستاد التتش دون أن تكون هناك مباريات ودية بسبب عدد وجود عدد كبير من اللاعبين خارج الفريق حالياً.