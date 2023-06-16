شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف ودية الإسماعيلي مع ساحة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق ساحة دمياط، أحد أندية المظاليم، بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الاستعداد للقاء أسوان بالجولة الثانية والثلاثين بمسابقة الدوري المحلي.

أهداف الإسماعيلي سجلها كل من كريم الديب من ركلة جزاء، وهدف ذاتي فى شباك دمياط، فضلا عن هدف ثالث سجله مروان حمدي، وخطاري الهدف الرابع.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. عبد الله جمال

الدفاع .. حمدي النقاز ، إياد العسقلاني ، محمد هاشم ، محمد إيهاب.

الوسط .. محمد مخلوف ، كريم الديب

بحيري ،، وجدي ،، محمود الشبراوي .

الهجوم .. بشار أشرف

تشكيل الفريق في الشوط الثاني كلا من ..

عبدالله جمال “محمد عبد الفتاح ” حارس مرمى

مصطفي فارس ، إياد العسقلاني ، عبد الله جمال ، حمدي النقاز “محمد زيدان” في الدفاع .

محمد بيومي ،عمر الوحش ،عبدالله السعيد ،محمد عبد السميع ، محمود الشبراوي “محمد خطاري” في الوسط .

مروان حمدي في الهجوم.