اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار التى نشرت على موقع ”الخليج 365”، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

تغادر بعثة منتخب مصر  الأوليمبي لكرة القدم القاهرة مساء اليوم، الجمعة، متوجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب، للدخول فى معسكر ختامى يتخلله لقاء ودى، قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الأفريقية

محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، الأحد المقبل، باستاد القاهرة، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة. 

محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي البطولة العربية لكرة الصالات

 

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم إسناد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة الصالات إلى طاقم تحكيم  مصري بقيادة محمد حسن. وتختتم البطولة اليوم الجمعة بمدينة جدة السعوديّة بين المنتخبين المغربي والكويتي.

 

دينا مشرف تتأهل لدور الـ16 فى بطولة لاجوس لتنس الطاولة

 

تأهلت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة، لمنافسات دور 16 ببطولة لاجوس الدولية، بعد التغلب على لاعبة الهند بنتيجة 3/1. وكانت هنا جودة قد تأهلت إلى نفس الدور من البطولة بعد الفوز على لاعبة الهند بنتيجة 3/0 أيضا.

 

 

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع لاعبي الفريق المتواجدين في المنتخبين الأول والأولمبي للإطمئنان عليهم خلال تواجدهم مع المنتخبين في فترة الأجندة الدولي الحالية .

 

 

 

قاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة الشروق، ضمن فعاليات اليوم الرياضي، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، صباح اليوم الجمعة، والذى ضم أكثر من 500 شاب وفتاة من أبناء المدينة والمدن المجاورة.

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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