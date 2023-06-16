شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع ”الخليج 365”، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية

تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم القاهرة مساء اليوم، الجمعة، متوجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب، للدخول فى معسكر ختامى يتخلله لقاء ودى، قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الأفريقية

محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، الأحد المقبل، باستاد القاهرة، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة.

محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي البطولة العربية لكرة الصالات

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم إسناد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة الصالات إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد حسن. وتختتم البطولة اليوم الجمعة بمدينة جدة السعوديّة بين المنتخبين المغربي والكويتي.