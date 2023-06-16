شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يبدأ الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد بالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر المغلق لمنتخب الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى فى إندونيسيا.

اختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 25 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق قبل السفر إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى.

وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ويوسف مرتضى وأحمد حمدى ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا واسلام أحمد وأحمد الشحات وأحمد شكرى وأحمد جبر وأحمد إيشا وعلى دياب وإسماعيل بهجت والحسينى طة وأحمد بالى وعبدالرحمن الشافعى وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو ومحمد عبدالنبى ومحمد نصر عفرتو.

يسعي الجهاز الفني للمنتخب إلى تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل جيد قبل السفر إلى تونس لخوض منافسات البطولة مع أقوى ثمانية منتخبات أفريقية.

يضم الجهاز الفني المعاون كلا من ، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.