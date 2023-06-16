شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتأهل إلى نهائي كأس العالم للاسكواش بعد الفوز على اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، وذلك بعدما تغلب على منتخب اليابان بنتيجة 4/0.

وجاءت نتائج منتخب الاسكواش كالتالي:

- فوز كريم الحمامي على منافسه إندو بنتيجة: 3/0

- فوز فيروز أبو الهير على منافستها وتنابي بنتيجة : 3/0

- فوز علي أبو العنين على منافسه توسوكو بنتيجة: 3/1 - فوز كنزي أيمن عبى كنافستهل ميدوريكوا بنتيحة 2/0 بعد انسحاب لاعبة اليابان للإصابة

وانطلقت بطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، أمس الثلاثاء، والتى تستضيفها مدينة تشيناي بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وتشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.