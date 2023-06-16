شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة "الضرائب" فى عقد سيف الجزيرى ويمدد سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى تعديل البند الموجود فى عقد الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بتحمله قيمة الضرائب، وهو ما كان سبق وأبدى اللاعب رغبته فى تعديل هذا البند.

وقام مسئولو الزمالك بتعديل البند الخاص بتحمل الجزيرى قيمة الضرائب فى تعاقده، كما نجح مسئولو القلعة البيضاء فى تمديد تعاقد اللاعب لمدة موسم إضافى لينتهى بنهاية موسم 2025.

وكان مسئولو الزمالك قد نجحوا فى إنهاء أزمة رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بعد تسديد ما يساوى 840 ألف جنيه مصرى لصالح ناديه السابق الأفريقي التونسي.