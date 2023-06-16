وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون للدراجات الهوائية ويشارك فى اليوم الرياضى بالشروق

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القاهرة - سامية سيد - صبحى يفتتح الملعب القانونى بنادى "جرين هيلز" الشروق ويتفقد الأعمال الإنشائية

قاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة الشروق، ضمن فعاليات اليوم الرياضي، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، صباح اليوم الجمعة، والذى ضم أكثر من 500 شاب وفتاة من أبناء المدينة والمدن المجاورة.

وعلى هامش المشاركة فى اليوم الرياضي، افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الملعب القانونى بنادى جرين هيلز بمدينة الشروق، وتفقد الأعمال الإنشائية بالنادي، والتى تضمنت المبنى الاجتماعى وحمام السباحة الأوليمبي، يرافقه الدكتور تامر السعيد رئيس مجلس إدارة نادى جرين هيلز بالشروق، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة نادى جرين هيلز.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية، ومنها تنفيذ اليوم الرياضى بالعديد من المنشآت الرياضية والشبابية فى إطار تنشيط ممارسة الرياضة للنشء والشباب، وتفعيلاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري، مضيفاً أن تلك الفعاليات الرياضية تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية لدى الشباب، والذى يعتبر الركيزة الأساسية فى بناء الدولة المصرية.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى المنشآت الرياضية لنادى جرين هيلز، مشيراً إلى أنها إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية وستسهم بشكل فعال فى إعداد أجيال من الابطال الرياضيين ترفع علم مصر فى مختلف المحافل الرياضية، كما أشاد بالاهتمام الكبير من مجلس إدارة نادى جرين هيلز بالإنشاءات بجانب تنفيذ الأنشطة الرياضية وتقديم خدمة مميزة للأعضاء، خاصةً أن نادى جرين هيلز لا يقل أهمية عن أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية فى مصر.

ومن جهته، أكد الدكتور تامر السعيد رئيس مجلس إدارة نادى جرين هيلز بالشروق، حرص إدارة النادى على المشاركة فى تلك المناسبات الرياضية لحث أعضاء النادى على ممارسة الرياضة لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وخاصة رياضة الدراجات الهوائية، مشيداً بالجهود البناءة التى يبذلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والطفرة الإنشائية التى حققتها وزارة الشباب والرياضة فى عهده، وسعيه الدؤوب لوضع القطاع الرياضى فى المكانة التى يستحقها، ومساندته القوية لنادى جرين هيلز وكافة الأندية المصرية.







