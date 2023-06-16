شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه شارة القيادة فى مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، بعد قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني بإراحة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح.

ويأتي تريزيجيه خلف محمد صلاح فى ترتيب قادة المنتخب الوطني، وقدم اللاعب مستوى كبيرا بعدما سجل هدفا وصنع آخر فى فوز المنتخب على غينيا بهدفين مقابل هدف، رغم أنه شارك بديلا فى الدقيقة العاشرة.

وأصبح تريزيجيه سادس لاعب يسجل للمنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية هذا الموسم، بعدما وقع على هدف منتخب مصر الأول أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، والتي أقيمت على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

وسبق تريزيجيه كل من مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش، ولكل منهم هدفين، وأحمد سيد زيزو، وطارق حامد ولكل منهما هدف.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.