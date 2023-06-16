شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل لنصف نهائى بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس إلى نصف نهائي بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس الأرضي، والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 18 يونيو الجارى. ونجحت لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة 40 عالميا فى التأهل بعد تغلبها على الأمريكية أن لي بمجموعتين مقابل لا شيء، كالتالي بواقع 6_1 , 6_2.

وكانت البطلة المصرية قد تغلبت فى دور الستة عشر على بطلة الأرجنتين ماريا كارلي المصنفة رقم 140 عالميًا بنتيجة 2-0.

وتوجت ميار شريف منذ أيام بلقب بطولة ماركارسكا الدولية للتنس، وذلك بعد ان تغلبت في المباراة النهائية بأداء أكثر من رائع على الإيطالية ياسمين باوليني، بنتيجة 2-1 في الاشواط .