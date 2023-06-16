شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع اللاعبين الأجانب موعد الانضمام للتدريبات بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع اللاعبين الأجانب بالفريق من أجل التنسيق بشأن موعد عودتهم للقاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً عقب التتويج ببطولة أفريقيا.

وتحدث مسئولو الأهلي مع اللاعبين الأجانب عن موعد انتظامهم فى تدريبات الفريق بعد إنتهاء تواجدهم مع منتخبات بلادهم أو إجازتهم التى حصلوا عليها عقب العودة من المغرب صباح الاثنين الماضى.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويتواجد خمسة لاعبين أجانب في الأهلي، هم التونسي على معلول ومواطنه محمد الضاوي كريستو والمالي آليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والجزائري أحمد القندوسي ويشارك الثلاثي، كريستو وديانج وتاو مع منتخب بلادهم فى مباريات الأجندة الدولية الحالية، فيما يقضي معلول والقندوسي إجازة فى بلادهم.

وحصل الأهلي على إجازة منذ الاثنين الماضي تنتهي غداً السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد استعداداً للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجاري فى الدوري ومباراة منتخب السويس يوم 25 الشهر الجاري فى كأس مصر.