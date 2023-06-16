شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على السكة فى ختام مباريات مجموعة القاهرة.. والاتصالات للدورة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا معنويا على فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده للنقطة 62 فى صدارة الترتيب ويتأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل، ويتوقف رصيد السكة الحديد عند النقطة 54.

ونحح فريق المصرية للاتصالات فى خطف بطاقة التأهل للدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين أ، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ليحافظ على المركز السادس، فيما بقى فريق إيسترن كومبانى عند النقطة 28.

وحقق فريق بتروجت فوزا كبيرا على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الكهرباء عند النقطة 27.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة التالى..

السكة الحديد 1 /2 زد

وادى دجلة 1 /1 مستقبل سبورت

الترسانة 2 / 1 القناة

منتخب السويس 1 / 2 العبور

المصرية للاتصالات 3 /2 إيسترن كومبانى

كهرباء الإسماعيلية 0/ 4 بتروجت

الإعلاميين 0/ 2 الإنتاج الحربى

النصر 1 /1 بورتو السويس