شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على السكة فى ختام مباريات مجموعة القاهرة.. والاتصالات للدورة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
ونحح فريق المصرية للاتصالات فى خطف بطاقة التأهل للدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين أ، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ليحافظ على المركز السادس، فيما بقى فريق إيسترن كومبانى عند النقطة 28.
وحقق فريق بتروجت فوزا كبيرا على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الكهرباء عند النقطة 27.
وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة التالى..
السكة الحديد 1 /2 زد
وادى دجلة 1 /1 مستقبل سبورت
الترسانة 2 / 1 القناة
منتخب السويس 1 / 2 العبور
المصرية للاتصالات 3 /2 إيسترن كومبانى
كهرباء الإسماعيلية 0/ 4 بتروجت
الإعلاميين 0/ 2 الإنتاج الحربى
النصر 1 /1 بورتو السويس
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز