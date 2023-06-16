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سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى.. سيطرة مصرية

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القاهرة - سامية سيد - تسيطر الأندية المصرية على ألقاب كأس السوبر الأفريقى منذ انطلاق المسابقة موسم 1993، ويتصدر الأهلى قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب، ويأتى نادى الزمالك فى الوصافة برصيد 4 بطولات سوبر.

ويرصد ”الخليج 365” سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى على مر تاريخه..

الأهلى "مصر": 8 ألقاب

الزمالك "مصر": 4 ألقاب

مازيمبى "الكونغو": 3 ألقاب

النجم الساحلى "تونس": لقبان

الرجاء "المغرب": لقبان

إنيمبا "نيجيريا": لقبان

الترجى "تونس": لقب وحيد

الوداد "المغرب": لقب وحيد

أفريكا سبور "كوت ديفوار": لقب وحيد

هيرتس أوف أوك "غانا": لقب وحيد

نهضة بركان "المغرب": لقب وحيد

أورلاند بايرتس "جنوب أفريقيا": لقب وحيد

المغرب الفاسى "المغرب": لقب وحيد

وفاق سطيف "الجزائر": لقب وحيد

صن داونز "جنوب أفريقيا": لقب وحيد

أسيك ميموزا "كوت ديفوار": لقب وحيد

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