شكرا لقرائتكم خبر عن سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى.. سيطرة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر الأندية المصرية على ألقاب كأس السوبر الأفريقى منذ انطلاق المسابقة موسم 1993، ويتصدر الأهلى قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب، ويأتى نادى الزمالك فى الوصافة برصيد 4 بطولات سوبر. ويرصد ”الخليج 365” سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى على مر تاريخه.. ويرصد ”الخليج 365” سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى على مر تاريخه.. الأهلى "مصر": 8 ألقاب الزمالك "مصر": 4 ألقاب مازيمبى "الكونغو": 3 ألقاب النجم الساحلى "تونس": لقبان الرجاء "المغرب": لقبان إنيمبا "نيجيريا": لقبان الترجى "تونس": لقب وحيد الوداد "المغرب": لقب وحيد أفريكا سبور "كوت ديفوار": لقب وحيد هيرتس أوف أوك "غانا": لقب وحيد نهضة بركان "المغرب": لقب وحيد أورلاند بايرتس "جنوب أفريقيا": لقب وحيد المغرب الفاسى "المغرب": لقب وحيد وفاق سطيف "الجزائر": لقب وحيد صن داونز "جنوب أفريقيا": لقب وحيد أسيك ميموزا "كوت ديفوار": لقب وحيد

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز