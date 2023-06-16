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شكرا لقرائتكم خبر عن سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى.. سيطرة مصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسيطر الأندية المصرية على ألقاب كأس السوبر الأفريقى منذ انطلاق المسابقة موسم 1993، ويتصدر الأهلى قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب، ويأتى نادى الزمالك فى الوصافة برصيد 4 بطولات سوبر.ويرصد ”الخليج 365” سجل أبطال كأس السوبر الأفريقى على مر تاريخه..
الأهلى "مصر": 8 ألقاب
الزمالك "مصر": 4 ألقاب
مازيمبى "الكونغو": 3 ألقاب
النجم الساحلى "تونس": لقبان
الرجاء "المغرب": لقبان
إنيمبا "نيجيريا": لقبان
الترجى "تونس": لقب وحيد
الوداد "المغرب": لقب وحيد
أفريكا سبور "كوت ديفوار": لقب وحيد
هيرتس أوف أوك "غانا": لقب وحيد
نهضة بركان "المغرب": لقب وحيد
أورلاند بايرتس "جنوب أفريقيا": لقب وحيد
المغرب الفاسى "المغرب": لقب وحيد
وفاق سطيف "الجزائر": لقب وحيد
صن داونز "جنوب أفريقيا": لقب وحيد
أسيك ميموزا "كوت ديفوار": لقب وحيد
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