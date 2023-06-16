شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب لخوض بطولة أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مطار القاهرة متوجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب، لخوض معسكر ختامي، يتخلله لقاء ودي قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل .

وحرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواجد فى مطار القاهرة، والتقى الجهاز الفني واللاعبين فى حضور محمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب، وطالب جمال علام الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد ولقب البطولة، مشددا على ثقته الكبيرة فيهم وفى قدراتهم وامكاناتهم التى تؤهلهم لتحقيق طموحات الجماهير .

وتضم البعثة محمد بركات والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة .. فى حراسة المرمي : حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا .. وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر ..وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل .. وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. هذا وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .