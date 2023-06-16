شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعقد مؤتمراً صحفياً غداً قبل مواجهة جنوب السودان الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا غدًا السبت فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي، للحدث عن مواجهة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان الأحد المقبل فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبى مصر وجنوب السودان تاريخياً.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الطرفين فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وبعد 24 ساعة من خوض المباراة، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، في ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، يأتي على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.