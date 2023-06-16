شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم القاهرة مساء اليوم، الجمعة، متوجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب، للدخول فى معسكر ختامى يتخلله لقاء ودى، قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويستهل منتخب مصر الأوليمبي مبارياته يوم 25 يونيو الجاري بلقاء النيجر، ثم يلتقي مالى، ويختتم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون، بينما تضم المجموعة الثانية: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.

وتضم بعثة المنتخب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومنسق المنتخبات الوطنية .. والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ، ودكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ودكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد أحمد واحمد شوقي المدلكين ، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم قائمة منتخب مصر : فى حراسة المرمي كلا من حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا .. وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر ..وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل .. وفى الهجوم أسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. هذا وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 ..وتضم قائمة الانتظار محمد حمدى "إنبى" ومحمد عبد الغني " الاتحاد " وحسام أشرف " البنك الاهلى ".

واختتم المنتخب الاوليمبي معسكره التدريبي أمس الخميس بمباراة ودية قوية أمام المنتخب الغاني انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.