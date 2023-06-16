شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يكشف رسالته لزملائه بالأهلى بعد إهدار أطهر الطاهر ركلة الجزاء أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى ربيعة لاعب فريق الأهلى، "تواجدت مع الفريق الأول ولدى 16 عاما، لذا حصدت عددا كبيرا من الألقاب، وهناك لاعبون انضموا إلى الفريق منذ 6 أشهر، مثل خالد عبد الفتاح وحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى، وهذا أبرز ما يميز النادى الأهلى".

وأضاف ربيعة، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "أتعرض للهجوم منذ 5 سنوات، والحديث عن الرحيل دائما على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا أحد يعلم عملى ولا أهتم بالانتقادات، وخطئى فى مباراة الداخلية ليس آخر المطاف وجميع اللاعبين يتعرضون للأخطاء".

وتابع رامى ربيعة، "كولر مدرب جيد وقادر على التعامل مع اللاعبين بشكل جيد والانسجام بينهم للاستعانة بهم فى المباريات، حيث يحتاج الأهلى إلى جميع اللاعبين بسبب ضغط المباريات".

وأكد رامى ربيعة، "علمت بحصد لقب أفريقيا هذا الموسم عقب إهدار أطهر الطاهر ركلة الجزاء فى مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب أفريقى، وأبلغت زملائى بالفريق عقب جروب واتس آب بأن هذه البطولة سوف نقوم بالفوز بها ونعمل على ذلك من المباراة المقبلة".

واختتم رامى ربيعة حديثه قائلا، "لم أشعر بالقلق خلال المباراة النهائية أمام الوداد المغربى وكان لدى ثقى في أحراز هدف و التتويج باللقب حيث كانت تعليمات كولر عندما شاركت في المباراة بالتأمين الدفاعى و خط الوسط عكس الموسم الماضى حيث كنت أشعر باحساس مختلف أثناء قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وخسارة المباراة قبل خوضها و الأجواء التي تسبق اللقاء أكبر دليل".