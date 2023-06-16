شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الداخلية بثنائية حسن على وأبو سليمة وديا استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب النادي المصري على نظيره فريق الداخلية، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المصري كل من: إسلام أبو سليمة، وحسن على.

وكان النادي المصري قد تغلب أمس على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض استعدادا لاستئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين 24 يونيو الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.