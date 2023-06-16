سبورتنج على موعد مع التتويج بدورى الجولف غدا

ياسر رشاد - القاهرة - سبورتنج، يستضيف نادى جولف مدينتى الجولة العاشرة والاخيرة من المسابقة والتى تنطلق فى تمام العاشرة صباحا بمشاركة 10 اندية هى سبورتنج والجزيرة ومدينتى واليجريا والقطامية ديونز وبالم هيلز والسخنة ودريم لاند ونيو جيزة والقطامية هايتس .

اقرأ أيضًا..

سبورتنج يحسم الصدارة

وسيكون نادى سبورتنج على موعد مع التتويج مجددا بعدما حسم الصدارة لصالحه تماما فى الجولة الماضية وبات لا يحتاج سوى للحصول على 20 نقطة فقط فى الجولة الختامية ليعلن رسميا بطلا للمسابقة وهو لن يجد ادنى صعوبة فى حصدها وأكثر منها نظرا لما يتمتع به لاعبوه من خبرة كبيرة وكونه احد اهم معاقل رياضة الجولف فى مصر. اما المركز الثانى والوصيف والذى يحتله حاليا فريق مدينتى فقد اصبح حائرا بسبب فارق النقاط الضئيل بين مدينتى 630 نقطة واليجريا الثالث 610 والقطامية ديونز الذى يشارك للمرة الاولى ويملك 600 نقطة .

وينتظر ان تكون هناك منافسة شرسة للغاية بين الفرق الثلاثة فى مباراة الغد حيث يطمح كل فريق منهم فى تحقيق مركز الوصيف. وستتحقق الافضلية لاى فريق من الفرق الثلاثة تبعا لصاحب الهدوء والتركيز الأكبر والاقدر على التعامل خلال المباراة مع صعوبات رياضة الجولف التى تمنح المنافسات اثارة ومتعة مثل حالة الطقس والعوائق الموجودة بالملعب.

يعقب انتهاء المنافسات حفل الختام وتسليم الدرع للفريق الفائز والميداليات للفرق الثلاثة الاولى.

وحصل فريق سبورتنج على 90 نقطة بعدما حل ثانيا فى تلك الجولة ليرتفع رصيده الى 660 نقطة معززا تواجده بالمركز الاول ومقتربا بقوة من الاحتفاظ بلقب بطل الدورى والدرع للعام الثالث على التوالى .

ومثل فريق سبورتنج فى تلك الجولة من دوري الجولف كل من نيبال العقاد وماهر وهيب وعمرو صالح وحازم رشاد ومحمد وجدى وايهاب برعى وعمر برعى ومروان الخياط.

فى الوقت نفسه حصد فريق مدينتى المتافس على اللقب هذا الموسم 70 نقطة فقط فى هذه الجولة ليرتفع رصيده الى 600 نقطة بالمركز الثانى ويتسع الفارق بينه وبين المتصدر سبورتنج الى 60 نقطة لتتحول دفة المنافسة اذ بات يحتاج الى هدايا مضارب الاخرين و ليس مضارب لاعبيه فقط بخلاف تزايد الضغوط على لاعبيه ايضا من احتمالات لحاق فريق القطامية ديونز بهم و الذى ارتفع رصيده الى 530 نقطة بالمركز الثالث .

و فى الوقت نفسه قفز فريق اليجريا إلى المركز الرابع بحدول ترتيب دوري الحولف بعدما فاز بتلك الجولة و حصد نقاطها المائة كاملة ليرتفع رصيده إلى 510 و ينافس بقوة على المركز الثالث والميدالية البرونزية و معه الجزيرة رغم تراجعه للمركز الخامس برصيد 490 نقطة.

و لم تشهد باقى المراكز بجدول ترتيب دوري الحولف اى تغيير حيث استمر بالم هيلز سادسا 385 نقطة و السخنة السابع 360 نقطة والقطامية هايتس الثامن 310 نقطة و دريم لاند التاسع 275 نقطة و نيو جيزة العاشر 270 نقطة .

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365.. إضغط هنا

و يستضيف الجولة الثامنة نادى جولف السخنة بمدينة العين السخنة والتى تقام على مدار يومين . و يشهد الدورى فى نسخته الحالية صراعا من نار قبل اسدال الستار ومنافسة شرسة للغاية سواء على حصد اللقب بين فريقى سبورتنج حامل اللقب فى الموسمين الماضيين النسختين الاولى و الثانية ومدينتى الباحث عن اول لقب والقطامية ديونز و الجزيرة او تحسين الترتيب بين باقى الفرق.