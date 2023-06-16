ماركينيوس لاعب سان جيرمان يتحدث عن زميله مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن رغبته في بقاء الفرنسي كيليان مبابي من عدمه مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال ماركينيوس" 29 عاما"، في تصريحات صحافية: إنه عبقري، موهبة رائعة، قائد لباريس سان جيرمان، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن اللاعبون، نريده بقاءه

في الوقت نفسه، أكد مبابي عدة مرات أنه يريد الوفاء بعقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وبعد أن كتب مبابي، 24 عاما، للنادي مؤكدا أنه لا يريد تفعيل خيار التمديد، ازدادت التكهنات بشأن رحيل اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم في 2018 ووصافة نسخة 2022.