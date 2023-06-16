تعرف على موعد قرعة دورة الترقي لدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة القرعة الخاصة بالصعود لدوري المحترفين بين الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس بالمجوعات الثلاثة بدوري القسم الثاني يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد الساعة الثانية ظهرًا.

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الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس:

تقام القرعة بين فرق المنيا صاحب المركز السادس عن المجموعة الأولي والمصرية للاتصالات صاحب المركز السادس عن المجموعة الثانية وبروكسي صاحب المركز السادس عن المجموعة الثالثة.



انتهي دوري القسم الثاني لموسم 2022 /2023 بعدما أسدل الستار على مباريات الجولة 30 الأخيرة بالمجموعة الثانية.

نجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد أحرز رباعية بتروجيت خالد أبوزيادة ركلة جزاء وسامح إبراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط إلي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 أحرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد وأحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثة مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريق واحد منهم لدوري المحترفين.



فاز الترسانة على القناة 1/2 أحرز هدفي الترسانة أوجستين أوتو ويسري وحيد وأحرز هدف القناة الفار

وتغلب الإنتاج الحربي على الإعلاميين 0/2 أحرز هدفي الإنتاج بدر موسي وإيهاب فؤاد

تعادل النصر مع بورتو 2/2 أحرز هدفي النصر محمود حسونة وعبدالرحمن ميسي، وأحرز لبورتو صلاح هشام لالا من ركلة جزاء و صلاح هشام لالا.

فاز زد اف سي المتاهل للدوري الممتاز على السكة الحديد 1/2 أحرز هدفي زد مصطفي سلطان ومصطفي سلطان ركلة جزاء وأحرز هدف السكة طارق وطني.

تعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن 1/1أحرز هدف المستقبل أحمد شعراوي وأحرز هدف دجلة على حسين.

فاز العبور على منتخب 1/2 السويس 1 العبور 2 أحرز هدفي العبور محمد رجب ويوسف ويا وأحرز هدف السويس محمد مسعد.