شكرا لقرائتكم خبر عن 400 لاعب ولاعبة يشاركون فى بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الغوص والإنقاذ عن قائمة الدول المشاركة في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري وبطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و26 من الشهر ذاته، على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين والماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة.

ويشارك في بطولة الناشئين كل من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الإكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة.

بينما يشارك في بطولة الماسترز كل من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا، أوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على صعيد التنظيم.