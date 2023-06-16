حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان.

محمد يوسف

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