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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان.
تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان
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