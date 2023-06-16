اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان.

تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

 

تريزيجيه

فيتوريا يعقد مؤتمراً صحفياً غداً قبل مواجهة جنوب السودان الودية

 

فيتوريا يعقد مؤتمراً صحفياً غداً قبل مواجهة جنوب السودان الودية

محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

 

محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب لخوض بطولة أمم أفريقيا.. صور

 

 

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب لخوض بطولة أمم أفريقيا.. صور

 

 

الأهلي يبحث مع اللاعبين الأجانب موعد الانضمام للتدريبات بعد انتهاء الإجازة

 

الأهلي يبحث مع اللاعبين الأجانب موعد الانضمام للتدريبات بعد انتهاء الإجازة

الزمالك ينهى أزمة "الضرائب" فى عقد سيف الجزيرى ويمدد سنة

 

الزمالك ينهى أزمة

 

 

زد يفوز على السكة فى ختام مباريات مجموعة القاهرة.. والاتصالات للدورة الثلاثية

 

زد يفوز على السكة فى ختام مباريات مجموعة القاهرة.. والاتصالات للدورة الثلاثية

 

منتخب الكرة الشاطئية يبدأ الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد بالى

 

منتخب الكرة الشاطئية يبدأ الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد بالى

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا