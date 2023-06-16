شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب السودان يبدأ الاستعداد لمواجهة مصر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الجمعة، منتخب جنوب السودان استعداداته لمواجهة منتخب مصر وديًا بعد غدا الأحد في ختام معسكر الفريقين بفترة التوقف خلال يونيو الجاري.

وخاض المنتخب الجنوب سوداني تدريبات تكتيكية صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس في أعقاب الهزيمة من جامبيا في تصفيات إفريقيا بثلاثية مقابل هدفين والتي جمعتهما على استاد هيثة قناة السويس.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، يأتي على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.