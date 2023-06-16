شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتسح كفر الدوار بسداسية وديا استعدادا للنجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا كبيرا على منتخب كفر الدوار بستة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، على أحد ملاعب سموحة استعدادا لمواجهة النجوم في دور الـ16 في كأس مصر.

ووضع أحمد سامى نظام التدريب على فترتين، حيث يتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.