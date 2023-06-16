الزمالك يستأنف تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة فاركو بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر.

ويواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، استعداداته لمواجهة فاركو فى بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، فى مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.