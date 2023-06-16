شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بالناشئين فى التدريبات لتعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تصعيد بعض الناشئين لخوض التدريبات مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لمواجهة النقص في صفوف الفريق نتيجة غياب الثلاثي ( حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا) للتواجد مع المنتخب الأولمبي الذي سيُشارك في أمم أفريقيا تحت 23 لاعباً بالمغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو.

ويعود الأهلي للتدريبات بعد غد، الأحد، عقب راحة حصل عليها لمدة أسبوع منذ العودة للقاهرة الأثنين الماضي عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد مساء الأحد الماضي.

وتنتهي إجازة الأهلي غدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد استعداداً للارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجاري في الدوري ومباراة منتخب السويس يوم 25 الشهر الجاري في كأس مصر.