شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى: فليكس لن يخوض مواجهة الأهلى ولدينا بدائل قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الفريق يملك لاعبين مميزين للغاية، وقادرين على تقديم مواجهة كبيرة أمام الأهلي رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الحرس.

وقال مكي لـ"الخليج 365"، إن المهاجم أحمد فليكس سيغيب عن مواجهة الأهلي للإيقاف، حيث تلقى البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الأخيرة بالدوري، فيما يعانى الفريق من بعض الإصابات الأخرى التي لم يتحدد موقفها من المشاركة.

ونجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط.

ويحتل الحرس المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويؤدي فقدان أي نقطة في المباريات الأربعة المقبلة للهبوط رسميا للقسم الثاني، حيث لم يحقق سوى 4 انتصارات و8 تعادلات في الدوري هذا الموسم.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.