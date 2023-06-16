شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات جديدة تنتظر فيتوريا مع المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
فيتوريا يحلم أولا بحصد لقب أفريقيا، الغائب عن خزائن المنتخب الوطني منذ آخر تتويج في 2010، رغم أن الفراعنة مروا بجوار منصات التتويج في نسختي 2017 و2022، وخسروا النهائي على يد الكاميرون في الأولى والسنغال في المرة الثانية.
كما يستهدف المدرب البرتغالي مواصلة اكتشاف المواهب على الصعيد المحلي، وتقديمها بصورة تليق بمنتخب مصر، وتغيير "قماشة" اللاعبين التي طالما كانت مبررًا للإخفاقات الكروية في السنوات الأخيرة.
ويدرك فيتوريا جديدًا أهمية ضخ وجوه جديدة من المحترفين في صفوف المنتخب، لذلك يراقب أكثر من 40 لاعبًا محترفًا في الخارج، وكلهم أقل من 22 عامًا حسب تصريحاته، ما يعني أن مستقبل المنتخب سيزدهر بالمحترفين، وهو ما يطلق عليه مشروع الكرة المصرية مع فيتوريا.
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