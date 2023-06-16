أصبحت ملك للنادي بشكل نهائي .. أحمد مرتضى : مجلس الإدارة سدد جميع الأقساط الخاصة بأرض 6 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، أصبحت ملك للنادي بشكل نهائي، حيث تم تخصيصها في عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في النادي: «مجلس الإدارة سدد جميع الأقساط الخاصة بأرض 6 أكتوبر في عام 2020، وأصبحت الأرض ملكًا للنادي بنسبة 100%».

وأضاف: «تم إبرام تعاقد بين الزمالك ومكتب استشاري خلال عام 2015، وبموجب العقد حصلنا على الرخص الخاصة بالإنشاءات، حيث أن مساحة النادي 128 فدانًا».

وأوضح: «ستكون مرحلة بناء الاستاد آخر المراحل، وهناك 6 ملاعب للناشئين، وملعبين للفريق الأول، ومقر لإدارة الكرة، بالإضافة إلى منطقة حمامات السباحة، وملاعب الألعاب الأخرى مثل كرة السلة واليد والطائرة ومدارس الكرة، بالإضافة إلى منطقة خاصة لتنس الطاولة والبادل».

وأتم: «النادي الجديد سيكون به مستشفى خاصة، ومسجد، وصالة جمباز، وكاراتيه، كما أن الشركة المنفذة لبناء فرع النادي هي شركة وطنية».