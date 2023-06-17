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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 16-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع اللاعبين الأجانب بالفريق من أجل التنسيق بشأن موعد عودتهم للقاهرة.

ربيعة يكشف رسالته لزملائه بالأهلى بعد إهدار أطهر الطاهر ركلة الجزاء أمام صن داونز

قال رامى ربيعة لاعب فريق الأهلى، "تواجدت مع الفريق الأول ولدى 16 عاما، لذا حصدت عددا كبيرا من الألقاب، وهناك لاعبون انضموا إلى الفريق منذ 6 أشهر، مثل خالد عبد الفتاح وحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى، وهذا أبرز ما يميز النادى الأهلى".

ماذا يفعل الأهلي فى فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية؟ يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته بعد 48 ساعة استعداداً للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها ارتباطات مهمة محلياً بعد التتويج باللقب الأفريقي، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بما يفعله الفريق حالياً قبل عودة التدريبات.

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر بعد غد، الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 فى تاريخ النادى.

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع لاعبي الفريق المتواجدين في المنتخبين الأول والأولمبي للإطمئنان عليهم خلال تواجدهم مع المنتخبين في فترة الأجندة الدولي الحالية .

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي يتضمن معلومات شاملة عن لاعبي الفريق المُعارين لأندية محلية وخارجية للبت في مصيرهم وحسم مسالة عودتهم للأهلي من عدمها .