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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة فاركو بالكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر.

اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، الأحد المقبل، باستاد القاهرة، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة.

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، استعداداته لمواجهة فاركو فى بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

يوسف أوباما يقترب من العودة إلى الزمالك فى الموسم الجديد يقترب يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك المعار إلى نادى الحزم السعودى من العودة إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، بعدما أبدى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية، خصوصاً أنه عكف على متابعته طوال الفترة الماضية ليبلغ إدارة النادى بحاجته إلى خدماته.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك وصول المدرب السويسرى فريتز شميد لقيادة قطاع الناشئين،في الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الأمور والرتوش النهائية، فضلاً عن فتح الحديث معه عن تصور كامل لملاعب النادى التي تقام عليها مباريات الشباب من الفئات العمرية المختلفة.