شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان.

تريزيجيه "كابتن" منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

يحمل الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه شارة القيادة فى مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، بعد قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني بإراحة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح.

فيتوريا يعقد مؤتمراً صحفياً غداً قبل مواجهة جنوب السودان الودية

يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا غدًا السبت فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي، للحدث عن مواجهة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

محمد صبحى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من حراسة مرمى الفراعنة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، الأحد المقبل، باستاد القاهرة، بعد إعفاء محمد الشناوى من المباراة وحصوله على راحة.

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى المغرب لخوض بطولة أمم أفريقيا.. صور

غادرت منذ قليل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مطار القاهرة متوجهة إلى مدينة الرباط بالمغرب، لخوض معسكر ختامي، يتخلله لقاء ودي قبل التوجه إلى مدينة طنجة لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل .

الأهلي يبحث مع اللاعبين الأجانب موعد الانضمام للتدريبات بعد انتهاء الإجازة

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال مع اللاعبين الأجانب بالفريق من أجل التنسيق بشأن موعد عودتهم للقاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً عقب التتويج ببطولة أفريقيا.

الزمالك ينهى أزمة "الضرائب" فى عقد سيف الجزيرى ويمدد سنة

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تعديل البند الموجود فى عقد الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بتحمله قيمة الضرائب، وهو ما كان سبق وأبدى اللاعب رغبته فى تعديل هذا البند.

زد يفوز على السكة فى ختام مباريات مجموعة القاهرة.. والاتصالات للدورة الثلاثية

حقق فريق زد فوزا معنويا على فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

منتخب الكرة الشاطئية يبدأ الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد بالى

انطلق المعسكر المغلق لمنتخب الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى فى إندونيسيا.